toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины – как это было

15 мая 23:00 2403 Читати українською
Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины – как это было
Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Ингулец и Шахтер встречаются в финале Кубка Украины-2018/19. Трофей легко завоевали "горняки".

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Матч, как и онлайн-трансляция финала Кубка Украины Шахтер – Ингулец, начался в 21:00 и завершился уверенной победой дончан – 4:0. "Оранжево-черные" стали 13-кратными обладателями трофея.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец

Стартовые составы команд

Шахтер: Шевченко – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик, Антонио – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Нем, Кайоде.

Ингулец: Сытников – Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб – Лупашко, Клименко, Коваленко, Щедрый – Запорожец – Мишуренко.

Запасные: Шухман, Сула, Передистый, Акименко, Кучеренко, Козак, Сичинава.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
674
Теги
Шахтер Шахтер Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
41
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук