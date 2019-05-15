Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция финала Кубка Украины – как это было

Ингулец и Шахтер встречаются в финале Кубка Украины-2018/19. Трофей легко
завоевали "горняки".
Матч, как и онлайн-трансляция финала Кубка Украины Шахтер – Ингулец, начался в 21:00 и завершился уверенной победой дончан – 4:0. "Оранжево-черные" стали 13-кратными обладателями трофея.
Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец
Стартовые составы команд
Шахтер: Шевченко – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик, Антонио – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес.
Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Нем, Кайоде.
Ингулец: Сытников – Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб – Лупашко, Клименко, Коваленко, Щедрый – Запорожец – Мишуренко.
Запасные: Шухман, Сула, Передистый, Акименко, Кучеренко, Козак, Сичинава.
Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины