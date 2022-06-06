Фиорентина заинтересована в услугах правого защитника дончан Додо, сообщает TUTTOmercatoWEB.

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"Фиалки" вынуждены искать замену Одриосоле, который по завершении аренды возвращается в Реал. Пока флорентийцы не готовы платить 15 млн евро, которые требует Шахтер. Интересно, что "горняки" несколько сбавили свои аппетиты по Додо – ранее речь шла о 20 млн евро, когда 23-летнего бразильца связывали с Баварией и Интером.

Добавим, что контракт Додо с Шахтером рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сокращенном сезоне защитник провел 26 матчей и оформил 4 ассиста.

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