"Еще в январе мы вели переговоры с Сассуоло о продлении моего контракта, но так и не пришли к согласию. По этой причине мы решили, что лучше всего для обеих сторон попрощаться летом. Через три года это правильный момент.

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Я хочу сделать шаг вперед, и если есть возможность пойти за тренером, то почему бы и нет? Это не значит, что я буду следовать за ним повсюду. Мне нужно видеть, что он решит, и что произойдет в конце сезона. Я ни перед чем не закрываю двери", – цитирует Бога Football Italia.

Напомним, СМИ связывают будущее действующего наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби именно с Шахтером. В нынешнем сезоне Серии А Бога провел 26 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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