Оба представителя Украины в Юношеской лиге УЕФА узнали, кто может стать их соперниками в шаге от стадии плей-офф.

Шахтер U-19 занял второе место в группе F Пути Лиги чемпионов, тогда как львовский Рух U-19 прошел два раунда Пути чемпионов стран, что позволило обоим украинским командам выйти в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, сообщает официальный сайт УАФ.

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Теперь им предстоит пройти стыковые матчи, чтобы выйти в 1/8 финала. Жеребьевка стыковых матчей состоится 8 ноября (начало – в 13:00 по киевскому времени). На этой стадии восемь победителей Пути чемпионов стран будут принимать дома восемь вторых команд из Пути Лиги чемпионов. Представители одной ассоциации будут между собой разведены. Восемь победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов.

Победители Пути чемпионов стран: АЗ, Генк, Хайдук, Хиберниан, МТК, Панатинаикос, Рух, Янг Бойз.

Команды, ставшие вторыми в группах Пути Лиги чемпионов: Аякс, Боруссия Д, Айнтрахт, Интер, Ювентус, Порту, Зальцбург, Шахтер.

Пробились напрямую в 1/8 финала: Милан, Атлетико, Барселона, Ливерпуль, Манчестер Сити, ПСЖ, Реал, Спортинг.

Добавим, что стыковые матчи должны пройти 7 и 8 февраля 2023 года. 13 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала, а матчи этой стадии запланированы на 28 февраля и 1 марта. Четвертьфиналы должны сыграть 14 и 15 марта, полуфиналы – 21 апреля, а финал – 24 апреля.

Шахтер U-19 в ярком матче расписал ничью с РБ Лейпциг, отправившись в плей-офф Юношеской ЛЧ со второго места