Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал даты и время проведения поединков плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Среди участников плей-офф – украинские Шахтер и Рух. Поединки обеих команд намечены на 8 февраля, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Так, львовяне сыграют с Интером – игра начнется в 15:00. Шахтер встретится с хорватским Хайдуком, начало игры в 19:00.

Заметим, что противостояние стадии плей-офф будет состоять из одного матча. Победители пар выйдут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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