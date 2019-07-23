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Шахтер и Рома договорились насчет товарищеского матча

19:13 95 Читати українською
Шахтер и Рома договорились насчет товарищеского матча
Шахтер – Рома / фото: ФК Шахтер

Шахтер проведет товарищеский матч против команды Фонсеки.

Поединок состоится 11 августа на Олимпийском стадионе в Риме, передает Corriere dello Sport.

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О проведении спарринга клубы договорились во время переговоров насчет перехода уже бывшего главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки в римский клуб.

Интересно, что на 10 августа (базовая дата) у Шахтера предназначен матч 3-го тура УПЛ против Динамо в Киеве.

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