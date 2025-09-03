Переговоры между Шахтером и Полесьем относительно потенциального обмена футболистами до сих пор продолжаются.

Ранее в августе обсуждалась возможность перехода Александра Назаренко в донецкий клуб с обменом на Егора Назарину и Марьяна Шведа.

По последним данным ТаТоТаке, обмен остается на повестке дня. План предусматривает, что в случае перехода Назаренко в Шахтер Полесье получит Назарину и дополнительную финансовую компенсацию.

Для Шахтера этот трансфер решает вопрос слева в атаке, а Полесье усиливает опорную зону универсальным полузащитником. Источники оценивают вероятность реализации сделки более чем на 50%.

Интересно, что сейчас сборная Украины готовится к матчам отбора ЧМ-2026, а Артем Бондаренко опубликовал фото с Бондарем и Очеретько, игроками Шахтера. В компании также появился Назаренко, а к фото он оставил очень интригующую подпись.

