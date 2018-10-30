toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Шахтер и Олимпик рассудит Балакин, Динамо и Минай - Иванов: судейские назначения на 1/8 финала Кубка Украины

29 октября 13:36 81 Читати українською
Шахтер и Олимпик рассудит Балакин, Динамо и Минай - Иванов: судейские назначения на 1/8 финала Кубка Украины
ФК Шахтер

Стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Комитет арбитров ФФУ назначил официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины-2018/2019.

Минай назвал причину сверхвысокой стоимости билетов на матч с Динамо

Все восемь поединков этой стадии розыгрыша турнира состоятся в среду, 31 октября.

Кубок Украины, 1/8 финала

Калуш – Днепр-1 – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Минай – Динамо – Юрий Иванов (Донецкая область)

Горняк – Львов – Дмитрий Панчишин (Харьков)

Ингулец – Мариуполь – Владимир Новохатний (Киев)

Черноморец – Ворскла – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Черкащина-Академия – Карпаты – Андрей Коваленко (Полтава)

Шахтер – Олимпик – Николай Балакин (Киевская область)

Десна – Заря – Иван Бондарь (Киев)

Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
до матча
1
дн
:
18
час
:
55
мин
Олимпик
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Кубок Украины Шахтер - Олимпик Минай - Динамо Киев Николай Балакин Николай Балакин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
40
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук