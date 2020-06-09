Шахтер и нынешнее Динамо разделяет пропасть, – экс-форвард сборной Украины

Экс-нападающий сборной Украины, Динамо и Черноморца Александр Косырин сравнил уровень грандов украинского футбола.

"К сожалению, между грандами украинского футбола уже нет такой борьбы, какой она была раньше. Шахтер и нынешнее Динамо разделяет пропасть. Если раньше эти команды играли на одном уровне, то сейчас Шахтер гораздо выше всех по многим показателям, потом – пропасть, только потом Динамо, Заря, Александрия и другие команды.

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К сожалению, Динамо опустилось вниз. Возможно, на полголовы киевляне выглядывают из остального списка команд УПЛ, но такое ощущение, что еще немного – и они будут там, в общей массе. А Шахтер, конечно, за счет качественных легионеров, хороших зарплат, грамотного менеджмента, становится чемпионом, остается на вершине, борется в еврокубках с топ-клубами", – поделился Косырин в интервью footballfest.

Отметим, что Шахтер с большим отрывом опережает Динамо в борьбе за чемпионство УПЛ – "горняки" имеют 65 очков в активе, тогда как киевляне набрали лишь 49 пунктов.

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