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Шахтер получит за 23-летнего бразильца 14 млн евро гарантированных, еще некоторая сумма будет предусмотрена бонусами. Медосмотр Додо в Италии запланирован на четверг (21 июля). Если все сложится успешно, латераль подпишет долгосрочный контракт и сразу присоединится к сборам Фиорентины.

Напомним, Шахтер приобрел Додо из Куритибы в 2017-м за 2 млн евро. В прошлом сокращенном сезоне бразилец провел 26 матчей и оформил 4 ассиста.

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