"Полесье выиграло борьбу у лидеров УПЛ. По информации ТаТоТаке, один из ведущих игроков ФК Львов Борис Крушинский продолжит карьеру в Житомире. Рвущееся в УПЛ Полесье опередило в конкуренции за талантливого 20-летнего игрока несколько авторитетных клубов Премьер-лиги.

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Летом Крушинским предметно интересовались Ворскла и Заря. Кроме того, универсала, способного сыграть на левом фланге и в центре полузащиты, держал на карандаше Шахтер. Срок контракта Крушинского с Полесьем – 5 лет. По нашим данным, Львов получит за футболиста сумму около 300 тысяч долларов", – утверждает ТаТоТаке.

Крушинский в текущем сезоне отыграл за Львов 14 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол. Нынешний клуб защитника пошел зимовать на последней строчке УПЛ, а вот Полесье выиграло свою группу Первой лиги и является одним из главных претендентов на прямое повышение.

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