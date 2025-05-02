Всего 13 нарушителей попали под расследование CFCB (Органа УЕФА по финансовому контролю клубов) и были наказаны санкциями. Причина – наличие просроченной задолженности перед другими клубами, сотрудниками и/или социальными и налоговыми органами.

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Больше всего досталось Лиону, который должен уплатить 200 тысяч евро штрафа. Шахтер также наказан, хотя сумма меньше – 50 тысяч евро. Среди 13 фигурантов разбирательства были Полесье и Кривбасс, но они отделались предупреждениями от CFCB.

Если клубы будут нарушать правила и в дальнейшем, то рискуют получить еврокубковый бан. Например, Астана, тбилисское и батумское Динамо уже находятся под условным сроком. В случае повторных нарушений в течение следующего сезона их дисквалифицируют из соревнований УЕФА.

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