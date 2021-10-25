CIES обнародовал список клубов, академии которых подготовили наибольшее количество игроков в 31 высшем дивизионе стран-членов УЕФА. Возглавляет рейтинг Аякс – 81 воспитанник амстердамцев выступает в различных европейских первенствах.

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Интересно, что второе место занимает Шахтер, подготовил 75 игроков к выступлениям на высшем уровне. Киевское Динамо вместе с одноклубниками из Загреба и лиссабонским Спортингом воспитали 70 игроков – клубы занимают 3-5 места в рейтинге.

Интересно, что из европейских грандов в список попали только Реал (62 футболиста) и Барселона (57). А вот клубы АПЛ и Серии А не имеют ни одного представителя.

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