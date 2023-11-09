Капитан донецкого Шахтера Тарас Степаненко вспомнил, как и где его встретил вторжение РФ в Украину и рассказал, как помогает нашим воинам.

"Я никогда не забуду того дня, когда произошло вторжение. Я проснулся в 5:30 утра и моя жена сказала, что началась война. Я думал, что это невозможно, но все это было в новостях. друзей.

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Часть Киева была оккупирована российскими войсками, а дроны приближались к той стороне столицы, где находилось наше здание. Мы с женой взяли троих сыновей и пошли в подвал. Мы пробыли там три дня.

Как футболист ты привык иметь дело с давлением, но эта ситуация была не давлением, а страхом. Я боялся за семью. Как я могу защитить своих сыновей девяти, восьми и пяти лет? Как я могу защитить свою жену? Если бы русские войска пришли ко мне домой, я не знаю, какие мысли были бы у них в голове и на что они были бы способны.

Когда моя семья оказалась в безопасности, я хотел помочь другим. Я направил сообщение в групповой чат нашей сборной, что пытаюсь собрать деньги, чтобы помочь нашим людям. Четыре игрока киевского Динамо направили мне ответное сообщение о создании объединенной группы с четырьмя игроками донецкого Шахтера для сбора денег для нуждающихся. Хотя мы и играем на поле за клубы-соперники, мы единственные, когда дело касается помощи нашей стране.

В первые дни войны я пожертвовал личные сбережения и помог собрать другие средства от футбольного сообщества на приобретение медицинской помощи для защиты солдат, потому что в то время у них не было такого количества поставок.

Но по мере того, как война продолжалась, я и другие футболисты начали использовать нашу платформу, чтобы отправить месседж остальной Европе и миру. Мы начали масштабный сбор средств, например продавали старые футболки. Мы также посещали раненых солдат в больницах, покупали необходимое людям оборудование и поддерживали семьи, предоставляя убежище.

На мой взгляд, важнейшая работа, которую мы сейчас делаем, — это поддержка семей футбольных болельщиков, погибших во время войны. Фонд Трибуна Героев помог более 200 семьям, ежемесячно делая пожертвования на помощь родственникам погибших солдат, пока они не получат поддержки от правительства. Я, как и многие другие украинские футболисты, очень поддерживаю проект. Наша задача сейчас не только быть футболистами, но и помогать поддерживать и защищать наших людей, особенно детей.

Я горжусь нашей нацией. Я горжусь нашим народом. Мы остались единственными против врага. Я очень благодарен нашим военным, которые нас защищают. Я благодарен всем людям, которые пожертвовали деньги и тем, кто их собирает", – рассказал Степаненко в интервью FIFPRO.

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