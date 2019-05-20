Шахтер и Динамо рассудит Козык, Мариуполь и Александрию – Арановский: судейские назначения 30-го тура УПЛ

Стали известны судейские назначения на матчи 30 тура УПЛ.
Комитет арбитров Федерации футбола Украины на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матчи 30-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19. Центральный матч тура Шахтер – Динамо будет обслуживать Ярослав Козык.
Заря – Шахтер: Исмаили получил травму и может пропустить матч против Динамо
21 мая (вторник)
Черноморец – Карпаты – Виталий Романов (Днепр)
Десна – Ворскла – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Арсенал-Киев – Олимпик – Юрий Можаровский (Львов)
22 мая (среда)
Мариуполь – Александрия – Евгений Арановский (Киев)
Львов – Заря – Александр Дердо (Черноморск)
Шахтер – Динамо – Ярослав Козык (Мукачево)
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