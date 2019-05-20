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Шахтер и Динамо рассудит Козык, Мариуполь и Александрию – Арановский: судейские назначения 30-го тура УПЛ

20 мая 08:00 39 Читати українською
Шахтер и Динамо рассудит Козык, Мариуполь и Александрию – Арановский: судейские назначения 30-го тура УПЛ
Ярослав Кузык / PMG.ua

Стали известны судейские назначения на матчи 30 тура УПЛ.

 

Комитет арбитров Федерации футбола Украины на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матчи 30-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19. Центральный матч тура Шахтер – Динамо будет обслуживать Ярослав Козык.

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Десна – Ворскла – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Арсенал-Киев – Олимпик – Юрий Можаровский (Львов)

22 мая (среда)

Мариуполь – Александрия – Евгений Арановский (Киев)

Львов – Заря – Александр Дердо (Черноморск)

Шахтер – Динамо – Ярослав Козык (Мукачево)

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Ярослав Козык
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