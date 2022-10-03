Украинские гранды продолжают очень много играть с мячом во внутреннем чемпионате, несмотря на все обстоятельства.

Football Observatory проанализировала игру 1226 команд из 71 лиги и сформировала рейтинги тех, кто лучше всего пасует. Учитывались матчи во внутренних чемпионатах этого сезона до 26 сентября.

Манчестер Сити возглавил рейтинг наиболее пасующих команд (754 передачи в среднем за матч). Шахтер с 660 пасами занимает 9 место, а Динамо с 643 пасами разместилось на 15 строчке.

В чемпионате Украины, кроме грандов, выделяются Александрия и СК Днепр-1. А вот Верес и Колосс успешны даже без большого количества передач. Что интересно, ровенская команда имеет наименьший процент точности (78%), но больше всех пасует вперед (39,8%).

Рейтинг точности передач возглавляет ПСЖ (91,3%). Аргентинская Риестра чаще всего пасует вперед (60,8%), Инстанбул Башакшехир – назад (20,2%), а Буде-Глимт – поперек (61,3%). Среди лидеров по поперечным передачам и Динамо с Шахтером.

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