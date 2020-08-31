Шахтер расположился на 6 месте с 33 добытыми титулами – столько же имеют Порту, Селтик, Динамо Загреб, Шериф (Молдова) и Окленд Сити (Новая Зеландия), сообщает Transfermarkt.

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Киевское Динамо стало 14-м с 25 трофеями в активе. Такое же количество титулов добыли Олимпиакос, БАТЭ, Дюделанж (Люксембург), и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Лидером же стал египетский Аль-Ахли – африканцы выиграли 41 кубок в 21 веке. К ним в тройке лидеров присоединились Бавария и Линкольн Ред Импс – по 40 титулов.

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