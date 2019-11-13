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Шахтер и Десна попали в рейтинг европейских команд, которые меньше всех пропускают

21:08 39 Читати українською
Шахтер и Десна попали в рейтинг европейских команд, которые меньше всех пропускают
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Сразу 2 украинских клуба оказались в рейтинге по наименьшему количеству пропущенных голов.

Портал playmakerstats составил рейтинг команд, которые меньше всех пропустили на старте сезона из топ-10 европейских лиг по таблице коэффициентов УЕФА.

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Стоит отметить, что Шахтер вместе с Брюгге делит второе место с показателем 0,43 гола за матч. Черниговская Десна расположилась на 6-м месте (0,57).

Возглавляет данный рейтинг Бенфика, в среднем португальцы пропускают 0,36 гола за игру.

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