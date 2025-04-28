Шахтер, вероятнее всего, будет проводить международные поединки на стадионе Краковии в Польше, сообщает Telegram-канал Buckaroo Banzai.

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Сейчас продолжаются переговоры, стороны очень близки к подписанию соглашения. Александрия также рассматривает арену в Кракове для домашних матчей еврокубков. Среди других вариантов для "горожан" известно о стадионах в Тихах и Катовице.

Добавим, что стадион Краковии имени Юзефа Пилсудского является домашней ареной для футбольного клуба Краковия, который выступает в польской Екстракляси. Стадион вмещает 15016 зрителей. Ранее стало известно, что Динамо будет играть домашние матчи еврокубков в Люблине.

Напомним, Александрия занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, в активе команды 60 очков после 26-ти туров. Шахтер находится на третьей строчке – у горняков 54 зачетных пункта.

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