Александрия и Шахтер наказаны финансовыми взысканиями по мотивам своего поведения в четвертьфинальном матче Кубка Украины, информирует пресс-служба УАФ.

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"Горожане" оштрафованы на 50 тысяч гривен за повторное осуществление скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра игры. Также оба клуба оплатят по 20 тысяч за неподобающее поведение: 5 и более представителей одной команды в одном матче получили санкции от арбитра.

Аналогичное наказание выписали Вересу и Полесью по итогам их четвертьфинала Кубка – по 20 тысяч гривен за "перебор желтых". Колос оштрафован на 10 тысяч за повторную задержку начала матча 23-го тура УПЛ против Руха.

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