Защитник Аль-Айна Эрик был близок к переходу в Шахтер, но сторонам не удалось договориться о цене перехода.

Шахтер пытался подписать Эрика из Аль-Айна, но клуб из ОАЭ не устроила сумма, которую "горняки" предлагали за левого защитника, сообщает Revista Colorado.

Шахтер сделал официальное предложение по подопечному Реброва, – СМИ

Донецкий клуб предлагал 1,2 млн евро, но Аль-Айну эта сумма показалась недостаточной. Интересно, что 50% прав на Эрика принадлежат Интернасьоналу, который продал защитника в ОАЭ еще в 2020 году.

Добавим, что бразильский защитник провел 21 поединок за Аль-Айн в текущем сезоне, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

Шахтер разгромил Минай – Трубин допустил грубый ляп, Ракицкий удивил во время гимна, Сикан оформил дубль