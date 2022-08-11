"Когда Константин переходил в Динамо U-19, у него было предложение из Шахтера. Мне позвонила его мать, которая хотела со мной посоветоваться. Она сказала: "Нам предлагает контракт Шахтер. Что делать?"

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Я спросил ее, чего хочет сам Константин, она ответила, что он стремится играть в Динамо. Я ей сказал, что он сам ответил на ее вопросы, потому что он – взрослый человек, который сам все решит. Думаю, Вивчаренко не жалеет о том, что остался в Динамо", – заявил Дмитрулин .

Напомним, именно 20-летний левый защитник стал одним из героев противостояния со Штурмом в третьем раунде квалификации ЛЧ, во втором поединке он отличился голом.

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