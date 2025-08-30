"То, что могло произойти, оно бы стало огромной сенсацией для украинского трансферного рынка. По моей информации, обсуждалась следующая схема. Шахтер мог отдать Полесью Егора Назарину, Марьяна Шведа и деньги, доплату.

Полесье подписало Шепелева – известны детали контракта

Сейчас, внимание, вопрос. За кого? За одного футболиста Полесья. То есть один футболист Полесья, который стоит Назарина, Швед плюс определенная сумма денег.

Итак, по моей информации, шел разговор о приглашении в Шахтер Александра Назаренко, потому что он нравится в Шахтере, нравится Дарио. Я не могу сказать, до какой степени серьезности зашел этот разговор. Возможно, это был разговор Вячеслава Шевчука, спортивного директора Полесья, и Дарио Срны, которые, я думаю, прекрасно дружат.

Такая идея рассматривалась очень серьезно. И я был невероятно удивлен. Я не могу понять Назаренко в таком Шахтере. А ответ очень интересный. Александра Назаренко рассматривали в Шахтере левым защитником вместо Азарова, которого хотели отдать. Потому что Назаренко играл на этой позиции в СК Днепр-1", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Отметим, что в этом сезоне 25-летний Назаренко провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Фиорентина на последних минутах спаслась от позора с Полесьем – Ротаню и Ко для чуда не хватило совсем немного