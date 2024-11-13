"Ситуация такая: когда я находился в молодежке Шахтера, то полтора года бегал по кругу из-за того, что не хотел переподписывать новый контракт. Не мог никуда перейти, потому что за меня надо было заплатить большие деньги – 300 или 400 тысяч евро. Та же история, когда контракт уже завершен, но надо заплатить за воспитание игрока до 23 лет те же суммы. За молодого никому не известного игрока такие деньги платить клубы не готовы.

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Главный тренер Олимпика Роман Санжар и все остальные из клуба хотели меня видеть у себя. Я полгода тренировался уже с Олимпиком, но клуб никак не мог с Шахтером договориться. Моя стоимость – 10-15 тысяч евро, а Шахтер хотел 300-400 тысяч евро. В то время никто не хотел судиться с Шахтером и получилось так, что ни в Олимпике, ни куда-то в Украину попасть я уже не мог. Вот и принял вариант в Латвии.

Не подписывал новый контракт с "горняками", потому что у меня был один путь – ФК Мариуполь. И это решали без учета мнения самого игрока. Хочешь или нет – должен ехать, потому что так сказал клуб. А я не хотел быть в этой системе, когда тобой управляют и вместо тебя решают, что делать и куда ехать. Когда тобой управляют, то трудно. Потому что тебя могут запихнуть в команду, а ты там даже тренеру не нужен или наоборот – скажут, чтобы ты там постоянно играл. Разные бывают ситуации", – цитирует Русина УкраинскийФутбол.