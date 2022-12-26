Шахтер рассчитывает получить хоть какую-то компенсацию за легионеров, разбежавшихся после начала полномасштабной войны.

"Горняки" ведут активные переговоры по Витао и Майкону, которые сейчас выступают в арендах – Интернасьонал и Коринтианс соответственно.

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За 50% прав на первого Шахтер стремится получить не менее 4,5 млн евро, сообщает Revista Colorada. Аренда Витао рассчитана до лета 2023 года, когда завершается правило ФИФА о приостановлении контрактов с украинскими клубами. Интернасьонал надеется к тому времени обеспечить себе хотя бы половину прав на игрока. "Красным" может помочь желание самого Витао остаться дома и долг за Винисиуса Тобиаса, который Шахтер до сих пор полностью не выплатил.

Майкона "горняки" оценивают в 4-5 млн евро, добавляет UOL. Аренда хавбека завершается 31 декабря, поэтому Коринтианс вынужден спешить. Кроме того, интерес к этому бразильцу сохраняют клубы из Европы, способные удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера.

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