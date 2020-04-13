Шахтер хочет взять пример со своего соперника в Лиге Европы, чтобы спасти моральное состояние игроков

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился планами клуба по возобновлению совместных тренировок игроков.

"Будем рассматривать возможность вернуться к тренировочному процессу, но с очень жестким протоколом и проверками. На поле максимум будет 4 человека на определенной дистанции, в определенное время. Все будут приезжать по одному, уезжать тоже.

Динамо опровергло информацию о завершении карантина в клубе – все ограничения остаются

По моему мнению, это больше даже не поддержка физического состояния футболистов, а морального. Ребят надо разгрузить, они спортсмены, энергии очень много. Когда они сидят неделями в закрытом помещении, то это трудно. Уверен, даже если мы запустим тренировочный процесс, то все равно будем далеки от тех физических кондиций, чтобы показывать футбол, который был в последних матчах", – обьяснил Палкин в комментарии Футбол NEWS.

К слову, Вольфсбург, который является соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы, уже более трех недель тренируется по похожей программе.

Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов