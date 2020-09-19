Чемпионы Украины готовят для бразильца новый двухлетний контракт с увеличением зарплаты, сообщает

Sport.ua.

Шахтер заключил новый контракт с Додо

Тайсон действительно уведомил руководство Шахтера о своем желании уйти, однако уход вингера следующим летом на правах свободного агента – еще не окончательное решение. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру надеется удержать одного из старожилов, когда команда приближается к смене поколений.

Напомним, что свою карьеру Тайсон начинал в Бразилии в Интере B, откуда перебрался в Интернасьональ. После форвард три сезона провел в Металлисте, а с 2013-го он защищает цвета Шахтера. В прошлом сезоне Тайсон сыграл 38 матчей за "горняков" во всех турнирах, отметился 11 голами и 10 ассистами.

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