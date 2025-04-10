Один из менеджеров донецкого клуба намерен пригласить 32-летнего футболиста в Шахтер, сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника 2.0.

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Отмечается, что Караваев рассматривается как замена Ефиму Конопле, который потерял место в основном составе команды и сейчас восстанавливается от травмы. Стоит отметить, что Александр Караваев является воспитанником "горняков", он принадлежал клубу в 2009-2017 гг., однако за первую команду не сыграл ни одного матча. Позиция футболиста относительно возможного возвращения в Шахтер остается неизвестной.

Напомним, Караваев выступает за Динамо с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за киевлян, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Контракт игрока с действующим клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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