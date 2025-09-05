Шахтер предложил Гремио 15 миллионов евро за атакующего полузащитника Габриэля Меку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Шахтер определился с игроками, которые будут носить 10-й и 11-й номера – "наследие" Судакова и Кевина поделили без боя

По информации источника, это уже второе предложение "горняков" по 17-летнему хавбеку за последние несколько дней. Если клубам удастся договориться, то Мек перейдет в стан дончан только в апреле 2026 года, когда отпразднует совершеннолетие.

Интересно, что ранее предметный интерес к игроку проявляли Челси и Интер, однако переговоры не увенчались успехом.

Напомним, Мек – воспитанник Гремио. В главную команду был переведен в январе 2025 года. Его контракт с бразильцами действует до конца 2027 года и содержит клаусулу в размере 50 миллионов евро.