В 13-м туре чемпионата Беларуси Шахтер Романа Григорчука одержал выездную волевую победу над Слуцком (4:1).

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Солигорцы пропустили "гол в раздевалку" и вынуждены были начинать второй тайм не в лучшем настроении. Однако уже через пять минут "горнякам" удалось восстановить статус-кво, а затем в течение двух минут снять все вопросы о победителе. Дембо Дарбо под конец матча оформил дубль и довел свою результативность до 13 голов в 13-ти матчах.

Очередная победа стала для Шахтера тринадцатой подряд в чемпионате – команда Григорчука, таким образом, установила уникальный рекорд футбольной Беларуси по количеству побед на старте сезона. Ранее самая длинная победная серия со старта чемпионата составляла восемь матчей и лишь три команды смогли оформить такое достижение – Динамо Минск в 1995 году, МПКЦ в 1996-м и БАТЭ в 2018-м.

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