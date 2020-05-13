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"Шахтер – гранд, играть здесь – привилегия": Маркос Антонио признался, что помогло ему адаптироваться в донецком клубе

20:06 30 Читати українською
"Шахтер – гранд, играть здесь – привилегия": Маркос Антонио признался, что помогло ему адаптироваться в донецком клубе
Маркос Антонио / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Маркос Антонио поделился впечатлениями от выступлений за "оранжево-черных".

"Шахтер – гранд. Играть здесь – это, безусловно, преимущество. В донецком клубе 14 бразильцев, но двое уже стали украинцами (Жуниор Мораес и Марлос – прим.).

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У меня хорошие отношения со всеми. Всегда хорошо иметь много соотечественников в чужом клубе, это очень облегчает адаптацию", – сказал Маркос в комментарии изданию Bola VIP.

Напомним, 19-летний полузащитник перешел в донецкий клуб из португальского Эшторила в феврале 2019 года за 3,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "горняков" 20 поединков во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Шахтер Шахтер Марлос Марлос Жуниор Мораес Жуниор Мораес Маркос Антонио Маркос Антонио
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