Шахтер готовится забрать из Китая украинцев

Донецкий клуб планирует помочь соотечественникам, оказавшимся в городе Ухане – очаге эпидемии коронавируса.

Руководство футбольного клуба Шахтер готовится отправить клубный самолет в Китай, чтобы эвакуировать украинцев, которые остаются в Поднебесной. "Горняки" ждут всех необходимых согласований – процесс находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.

Шахтер готов помочь украинцам, пострадавшим от коронавируса

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это довольно сложный процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и те украинцы, которые остались в Ухане смогли в ближайшее время вернуться домой", – сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Глава Шахтера также сообщил, что идет тесное сотрудничество с партнером клуба – компанией SkyUp по подготовке борта: "Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы".

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