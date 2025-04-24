"На следующий сезон Шахтер рассматривает возможность создания второй команды. Планируют возродить Шахтер-2 и заявить ее во Вторую лигу.

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Потому что у "горняков" перебор футболистов, и чтобы не отдавать их в аренду, молодые будут обкатываться во взрослом футболе.

Сейчас все просчитывают, потому что это дополнительные расходы и нагрузка на клубный бюджет", – сказал Бурбас в эфире YouTube-канала "BurBuzz".

Напомним, Шахтер-2 был расформирован в 2006 году после организации турнира дублеров, куда клуб и делегировал свою команду, которая до этого выступала во Второй и Первой лигах Украины.

К слову, ныне дубли во Второй есть у Руха, Полесья, Колоса, Александрии и Ворсклы.

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