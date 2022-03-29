"В течение марта этого года нам удалось вывезти 85 игроков нашей академии в Хорватию. Помог в этом наш директор по футболу Дарио Срна.

Луческу предложил объединить игроков Динамо и Шахтера в одну команду – всё ради единой цели

Также нас поддержала УАФ, которая оказывала организационную поддержку, договаривалась о полицейском сопровождении по территории Украины. Также спасибо за помощь Национальной полиции и Пограничной службе.

Удалось вывезти игроков в хорватский город Сплит, где они были поселены. Тремя очередями мы вывозили ребят. В первую очередь это были наши воспитанники, не имеющие доступа к своим родителям. Во вторую очередь вывозили ребят, которые были очень близки к зоне боевых действий. В третью очередь – ребят, находившихся на Западной Украине.

В ближайшее время мы планируем в Хорватии проводить товарищеские матчи. Дальше будем действовать в зависимости от ситуации в Украине. Безусловно, все мы верим в скорую победу наших Вооруженных сил над агрессором", – сказал Алексеев в комментарии "Футбол NEWS".

"Ми не знали", "на навчання приїхали". Усе вони знали": Головко – про хвору голову окупантів і потоки рашистського лайна