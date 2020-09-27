"Сейчас ситуация не позволяет этого делать. До понедельника Киев в "оранжевой зоне" – требования гораздо жестче, поэтому матч с Олимпиком будет без зрителей. С понедельника Киев переходит в "желтую зону", и это означает, что в принципе организатор матча должен будет выдерживать ряд требований: обеспечить дистанцию между зрителями в 1,5 метра, не более 5 квадратных метров на человека в помещении, плюс ношение масок, обработка рук и так далее.

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При соблюдении всех этих требований, особенно в условиях такого хорошего современного стадиона, как НСК Олимпийский, мы можем рассчитывать на то, что соответствующие компетентные органы дадут нам разрешение на проведение матчей со зрителями. Но все это произойдет только в том случае, если ситуация с распространением COVID-19 резко не ухудшится.

Мы очень внимательно мониторим ситуацию. Приоритетом номер один является жизнь и здоровье наших зрителей. Поэтому мы будем очень ответственно подходить к этому вопросу. Если поймем, что ситуация не позволяет проводить матчи со зрителями, мы никогда этого делать не будем просто для того, чтобы решить какие-то свои коммерческие вопросы", – заявил Гунько в комментарии Shakhtar News.

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