Тренерский штаб Шахтера во главе с Игорем Йовичевичем полностью не может рассчитывать на трех игроков перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов.

Сегодня, 22 октября, должен был состояться матч УПЛ между Шахтером и Минаем, но с согласия закарпатцев встреча была перенесена. В то же время дончане провели тренировку на базе в Винниках, сообщает сайт клуба .

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Занятие началось с силовой работы в фитнес-центре, после чего последовали упражнения, тактика и двусторонняя игра. По отдельной программе занимались Марьян Швед, Ефим Конопля и Олег Очеретько. Завтра команду Йовичевича ждет утренняя тренировка и выезд в Шотландию транзитом через польский город Жешув.

Встреча против Селтика состоится 25 октября, стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В активе украинской команды – 5 зачетных баллов, шотландцы имеют только один пункт.