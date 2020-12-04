После успеха в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:0) подопечным Луиша Каштру надо переключаться на внутреннее первенство.

"Мне поступает много предложений": Дентиньо – о своем будущем в Шахтере

Уже в субботу, 5 декабря, "горнякам" предстоит сыграть в чемпионате Украины с Минаем. Интриги противостоянию добавляет тот факт, что главным тренером закарпатской команды является экс-футболиста Шахтера Василий Кобин.

3 декабря, "оранжево-черные" на своей базе в Святошино провели полуторачасовую тренировку, сообщает официальный сайт Шахтера. Футболисты, которые принимали участие в еврокубковом матче, размялись и работали в фитнес-зале, в то время как остальные сосредоточилась на упражнениях с мячами, тактике и двусторонке.

Как известно, не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели травмированный Жуниор Мораес. Зато вернулись в общую группу Богдан Вьюнник и герой поединка против "сливочных" Дентиньо, который получил незначительное повреждение в игре с Реалом. Еще двое защитников команды – Сергей Кривцов и Давид Хочолава – тренировались по индивидуальной программе.

Шахтер дважды шокировал Реал, но рискует остаться без еврокубков – все расклады для "горняков" перед последним туром ЛЧ