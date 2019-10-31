Коноплянка и Марлос готовятся к матчу с Карпатами под наблюдением физиотерапевтов

Игроки донецкого Шахтера настраиваются дать бой львовским Карпатам.

После поражения от Динамо 1:2 в матче 1/8 Кубка Украины Шахтер провел восстановительную тренировку, сообщает официальный сайт клуба. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру разделил команду на две группы: футболисты, которые принимали участие в поединке с киевлянами, провели получасовое занятие в фитнес-центре, и отправились на массаж, а на других ждала полноценная работа с акцентом на игровых упражнениях.

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Под наблюдением клубных физиотерапевтов работали Евгений Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов, Виктор Коваленко, Александр Пихальонок и Андрей Тотовицкий. 1 ноября "оранжево-черные" проведут предматчевую тренировку и после обеда отправятся во Львов.

Напомним, в субботу, 2 ноября, Шахтер на стадионе Украина встретится с местными Карпатами. Начало матча в 14:00.

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