"Появилась информация, что, скорее всего, Шахтер предложит Тайсону двухлетний контракт на тех же условиях (около 3 миллионов евро зарплаты в сезон). Примет ли отклонит Тайсон такое предложение – это другой вопрос, но сам факт – донецкий клуб понимает необходимость хранить лидеров, которые могут дать результат.

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Что бы кто ни говорил, но с Тайсоном и без него Шахтер играет по-разному. Это футболист, который делает разницу, поэтому я прогнозирую, что в ближайшее время ему будет предложено новое соглашение.

Это будет, пожалуй, самый большой по зарплате контракт в украинском футболе, но Шахтер понимает, что надо пробиться в Лигу чемпионов, которая позволит им компенсировать эти деньги. Да и сам Тайсон держит свои позиции: не теряет скорость и не теряет роль в Шахтере", – сказал журналист в программе Цыганык Live

Заметим, Тайсон выступает за Шахтер с 2013-го. Его действующий контракт заканчивается летом 2021 года. Главным претендентом на бразильца называют Интернасьональ.

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