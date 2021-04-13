Шахтер готовит мультфильм по случаю юбилея – футбольные знаменитости озвучат роли
11:46 - Читати українською
Шахтер хочет порадовать своих самых маленьких болельщиков.
Дончане по случаю 85-летия клуба выпустят мультфильм, сообщает Shakhtar News.
Шахтер – Динамо: перед Классическим состоится уникальный эксперимент, которого еще не было в УПЛ
Для озвучивания Шахтер пригласил группу профессиональных актеров, но некоторые роли достанутся известным футбольным людям. Известно об участии экс-нападающего "горняков" Алексея Белика, комментатора Кирилла Круторогова и бывшего президента УПЛ Владимира Генинсона.
Добавим, что официальный выход мультфильма запланирован ближе к дате основания Шахтера (24 мая).
Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter