Дончане по случаю 85-летия клуба выпустят мультфильм, сообщает Shakhtar News.

Шахтер – Динамо: перед Классическим состоится уникальный эксперимент, которого еще не было в УПЛ

Для озвучивания Шахтер пригласил группу профессиональных актеров, но некоторые роли достанутся известным футбольным людям. Известно об участии экс-нападающего "горняков" Алексея Белика, комментатора Кирилла Круторогова и бывшего президента УПЛ Владимира Генинсона.

Добавим, что официальный выход мультфильма запланирован ближе к дате основания Шахтера (24 мая).

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