"Мы готовим еще пару трансферов, к нам должны прийти футболисты, чтобы усилить Шахтер. Они могут быть украинцами, могут быть легионерами, и главное – мы хотим сделать сильный Шахтер, двигаемся к этому, не опускаем руки.

Шахтер объявил о подписании легионера

Президент не бросает Шахтер. Поэтому наша задача – сделать очень хорошую и сильную команду, которая будет представлять Украину и Шахтер в Европе", – отметил Срна в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что "горняки" сегодня объявили о приходе Невена Джурасека, контракт с которым подписали на 2 года. До этого клуб подписал Андрея Тотовицкого.

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