Шахтеру следует готовиться к тяжелым переговорам по защитнику Интернасьоналя Тобиасу Винисиусу.

"Горняки" подготовили 5,5 млн евро на 17-летнюю жемчужину бразильского клуба, информирует Zona Mista со ссылкой на журналиста Вагнера Мартинса.

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Интернасьонал требует за Тобиаса значительно больше – 10 млн. Сначала "колорадос" хотят найти замену своему таланту, чтобы безболезненно отпустить его в другой клуб. Также не следует забывать о Тайсоне – опальный вингер Шахтера может присоединиться к Интернасьоналу и сделать "скидку".

Добавим, что ранее интерес к Винисиусу Тобиасу приписывали Ювентусу и Манчестер Сити.

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