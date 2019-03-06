Шахтер готов пойти навстречу ультрас и отменить новые правила посещения выездных матчей

Руководитель департамента по коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов прокомментировал ситуацию относительно новых правил идентификации болельщиков на выездных поединках донецкого клуба.

"Решение о введении новых правил было принято по нескольким причинам. Во-первых, нас беспокоит тот факт, что по решению КДК ФФУ уже два выездных матча текущего сезона Шахтер играл без своих болельщиков.

"Сегодня тебя сфоткал клуб, а завтра ты в папках спецслужб", – фанаты Шахтера – против новых правил приобретения билетов

Во-вторых, за последние несколько лет клуб выплатил огромные суммы штрафов. Платим за действия ультрас на домашних и выездных матчах: за пиротехнику, запрещенную символику, скандирование нецензурных и неонацистских лозунгов.

Ультрас – это радикальное движение, которое по своей природе стремится выделиться, при этом в большинстве случаев делает это пренебрегая общественными нормами и правилами. Они говорят, что идентификация и вход на стадион по паспортам – это вне закона. А кельтские кресты, неонацистские скандирование и символика, пиротехника – это по какому закону?

В Шахтере готовы отказаться от идеи идентификации, если совместно с ультрас придем к согласию по ряду вопросов, а именно – как нам избежать нарушений регламента, дисквалификации стадиона и не платить огромные штрафы. Мы готовы встретиться с ультрас и обсудить все эти вопросы", – цитирует Свиридова издание tribuna.

Напомним, ранее фанаты "горняков" выступили против нововведения клуба, продавать билеты на выездные матчи по паспортным данным.

Ультрас Шахтера выступили с резким заявлением о новых правилах посещения выездных матчей "горняков"