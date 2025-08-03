"Горняки" готовятся отправить официальное предложение по трансферу молодого бразильца. Предварительные контакты между Шахтером и Гремио уже состоялись, украинский клуб предложит за Мека около 18 миллионов евро, сообщает GauchaZH.

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В соглашении о трансфере игрока будут прописаны бонусы, размер которых будет зависеть от успешности выступлений Габриэля за команду. В 2024 году Мек был близок к тому, чтобы перейти в Челси, однако клубы не смогли договориться о трансфере. Тогда лондонцы предлагали за юного таланта 8 миллионов евро с дополнительными 16 миллионами в виде бонусов, но Гремио отказался от сделки, усомнившись в реалистичности будущих выплат.

Ожидается, что переговоры о переходе Мека в Шахтер будут более конструктивными, ведь "горняки" готовы сразу удовлетворить запрос бразильцев по сумме трансфера. Впрочем, пока неизвестно, удастся ли дончанам подписать игрока, ведь его беспокоит ситуация с войной в Украине.

Добавим, что Габриэль Мек уже дебютировал за первую команду Гремио, он сыграл 2 матча в лиге Гаушу.

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