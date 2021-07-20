"Это последняя репетиция, а следовательно, важнейший тест для нас. И замечательно, что игроки выполняли все так, как мы того требовали. На поле тестировали различные игровые ситуации, которые отрабатывали на тренировках. Многие моменты понравилось, но были и такие, к которым мы должны вернуться на тренировках, чтобы снова оттачивать их. В то же время, думаю, у команды уже есть хорошая организация и идея игры.

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Можно ли сказать, что я определился с основой на сезон? Абсолютно нет. У нас в обойме 23-24 очень крепких футболиста, все они могут и будут играть, ведь 11 человек не смогут провести без замен 30 матчей сезона. Такие игроки, как Тете, Педриньо, конечно, основные, но то же касается и Маркоса Антонио, Майкона, Степаненко, Конопли – мы видим, как он улучшил свой уровень. Дентиньо, Судаков, Мудрик, Витао, Марлон, Матвиенко – тоже ключевые. Поэтому играть будут все.

Команда готова, однако еще не на 100 процентов. Как и все остальные клубы в Европе на старте сезона. Если мы хотим играть в группе Лиги чемпионов, должны быть готовы противостоять хорошим, крепким командам. Генк из таких, и нам будет чрезвычайно сложно. Но Шахтер тоже прочный, и, думаю, Генку будет еще труднее", – приводит слова Де Дзерби сайт Шахтера.

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