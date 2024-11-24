"В первую очередь позвольте выразить комплименты в адрес моей команды. Побеждать 6:0 – это всегда хороший результат, особенно учитывая то, в каком стиле нам удавалось отличиться. Безусловно, в начале игры ход событий складывался не так просто для нас, возможно, не так просто, как хотелось бы. Соперник действительно очень хорошо применял прессинг, встречал нас 1 в 1 на каждом участке поля. И я действительно хотел бы выразить им комплименты.

Шахтер – Ингулец – 6:0 – видео голов и обзор матч

И также, конечно, хотел бы отметить свою команду за высокий уровень качества, который мы продемонстрировали, сумев противопоставить наши сильные стороны сильным сторонам оппонента. Однако это не означает, что соперник сыграл плохо. Речь скорее идет о том, насколько нам удалось работать на подборах, выгрызать каждый мяч.

Самое важное – то, что мы сохраняли дисциплину, сохраняли железную выдержку, ждали свои моменты, а когда дождались, то сумели хладнокровно реализовать. Поэтому я считаю, что в целом это замечательная игра с замечательным результатом.

Все, кто вышел на замену, проделали хорошую работу, не только Эгиналдо. Они принесли нам дополнительную энергию, желание не останавливаться, продолжать гнуть свою линию. Возможно, в атаке нам было несколько легче, чем обычно, поскольку оппонент оставлял довольно много свободного пространства, особенно в последней трети поля. Однако это касается не только свободных пространств, это касается нашего желания, наших умений их реализовывать.

Также хотел бы отметить Зубкова. Сегодня он вышел с капитанской повязкой и действительно отыграл этот матч так, как должен играть капитан. Он отметился голом и 3 ассистами. И, как я всегда подчеркиваю, Зубкову удалось достичь этого благодаря тому, что команда делала все для этого. Я всегда говорю своим игрокам, что команда делает индивидуальностей, а не наоборот.

Готова ли команда к ПСВ? Ты никогда не знаешь, готов или нет. Безусловно, мы в той или иной степени готовы. Как вы могли видеть, мы отыграли великолепную игру, мы в отличной форме. Однако Лига чемпионов и внутренние соревнования – это разные уровни, разный подход.

Относительно нашего будущего соперника – это одна из лучших команд в Нидерландах, команда, которая всегда пропагандирует очень атакующий стиль футбола. Для нас это будет очень хорошим испытанием. Как и каждая игра в Лиге чемпионов, она не будет легкой. Но самое важное, что мы действительно готовы к подобным испытаниям и готовы заявить о своей силе", – сказал Пушич в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер разгромил Ингулец со счетом 6:0 и поднялся на третью строчку турнирной таблицы УПЛ.

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