Шахтер – Генк: стартовые составы и онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
В рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер принимает бельгийский Генк. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Шахтер – Генк начнется в 20:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". В свою очередь "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Шахтер – Генк: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
Стартовые составы команд:
Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон, Маркос Антонио – Тете, Педриньо, Алан Патрик – Траоре
Запасные: Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Марлос, Мудрык, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан
Генк: Вандевоордт – Муньос, Куэста, Лукуми, Артеага – Торстведт, Хейнен, Грошовски – Бонгонда, Онуачу, Ито
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