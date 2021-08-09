Донецкий Шахтер попытается удержать выездное преимущество над Генк в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Где смотреть Шахтер – Генк, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Генк на "Футбол 24", стартует во вторник, 10 августа, в 20:30. В бельгийском поединке "горняки" праздновали тяжелую победу (2:1), но после отмены правила выездного гола у команды Де Дзерби фактически нет права на ошибку.

Шахтер – Генк: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Шахтер – Генк: где смотреть матч Лиги чемпионов

Встречe в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Шахтер – Генк онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.

Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 20:25. Перед этим в эфир выйдет программа "Студия LIVE" (начало – в 19:45), которая и подведет итоги игры сразу после финального свистка.

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Отметим, что Шахтер провалил генеральную репетицию перед решающим поединком 3-го раунда квалификации ЛЧ, уступив в Киеве Александрии. А вот Генк приедет в хорошем настроении. В 3-м туре чемпионата Бельгии подопечные ван ден Брома одержали выездную победу над Кортрейком.

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