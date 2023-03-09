Шахтер встречается с Фейеноордом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Фейеноорд стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Шахтер попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф "горняки" прошли Ренн.

Шахтер – Фейеноорд: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы

Стартовые составы команд

Шахтер: Трубин – Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков – Траоре.

Запасные: Пятов, Шевченко, Тотовицкий, Швед, Сикан, Джурасек, Келси, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк

Фейеноорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кокчю, Виффер, Шимански – Джаханбахш, Химинес, Идрисси.