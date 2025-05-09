Шахтер пока не проводил личных переговоров с наставником Эюпспора Ардой Тураном, сообщает ТаТоТаке. Однако турецкий тренер действительно является одним из кандидатов на замену наставнику "горняков" Марино Пушичу.

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Кроме Арды Турана в шорт-лист донецкого клуба входят еще по меньшей мере пять тренеров, среди них – рулевой Александрии Руслан Ротань. Впрочем, окончательное решение относительно будущего Пушича будет принято после завершения текущего сезона УПЛ и финала Кубка Украины. Отмечается, что боснийский специалист теоретически может отработать свой контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, Марино Пушич возглавляет Шахтер с октября 2023 года, под его руководством клуб стал чемпионом Украины и обладателем Кубка сезона 2023/24. Сейчас "горняки" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ с 57-ю очками.

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